Amorphis с нов видеоклип „The Lantern“

Финландците от Amorphis представиха ново видео към песента „The Lantern“ – част от последния им албум „Borderland“, издаден през септември 2025 г.

Заглавието на албума не е случайно. Вече повече от три десетилетия Amorphis се движат точно по тази „гранична линия“ – между жанрове, настроения и различни етапи в собственото си развитие. От ранния дет метъл период с „Karelian Isthmus“, през класики като „Tales From The Thousand Lakes“ и „Elegy“, до по-мелодичните и атмосферни записи като „Eclipse“, „Skyforger“, „Under The Red Cloud“ и „Queen Of Time“ – групата винаги търси нови посоки, без да губи своята идентичност.

С предишния си албум „Halo“ (2022) Amorphis затвърдиха тази линия, като спечелиха и две отличия от финландските награди Emma Gaala – за „Група на годината“ и „Експорт на годината“.

Вместо да бързат с нов материал, този път бандата прави крачка назад от сцената и се фокусира изцяло върху следващия си запис. Така се ражда „Borderland“ – албум, който стъпва върху последните им издания, но добавя и нови детайли в звученето. Резултатът е познатият Amorphis, но с още една крачка напред.

Гледайте „The Lantern“ тук: