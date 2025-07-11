Amorphis споделиха видеоклип към нов сингъл "Dancing Shadow"

Amorphis представиха още един сингъл от предстоящия си нов албум "Borderland", който излиза на 26 септември.

Песента "Dancing Shadow" излиза и с официален видеоклип, режисиран от Патрик Улаеус.

Китаристът Еса Холопайнен споделя: „Работното заглавие на ‘Dancing Shadow’ беше ‘Disco Tiger’. Музикално парчето олицетворява мелодичността и запомнящите се мотиви, които отдавна са характерни елементи в нашата музика. Като звучене стана доста свежо и дори модерно. Обзалагам се, че тази песен ще накара краката ви да танцуват – разбира се, в МЕТЪЛ дискотека.“

„С ‘Dancing Shadow’ навлязохме в напълно нова територия. За група с над три десетилетия зад гърба си, подобно преоткриване има специално значение.“, допълва барабанистът Ян Рехбергер.

След четири последователни албума, записани в Швеция, този път групата работи в Hansen Studios в Дания с продуцента Якоб Хансен (известен с работата си с Volbeat, Amaranthe, Primal Fear и др.). Обложката на албума е дело на нидерландския художник Маралд ван Хаастерен, чието портфолио включва имена като Metallica, Black Sabbath и Alcest.