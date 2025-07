Amorphis с нов сингъл и видеоклип “Bones”

Финландците Amorphis представиха официално видео към най-новия си сингъл „Bones“ – част от предстоящия албум „Borderland“, който излиза на 26 септември чрез Reigning Phoenix Music.

След четири последователни албума, записани в Швеция, този път групата работи в Hansen Studios в Дания с продуцента Якоб Хансен (известен с работата си с Volbeat, Amaranthe, Primal Fear и др.). Обложката на албума е дело на нидерландския художник Маралд ван Хаастерен, чието портфолио включва имена като Metallica, Black Sabbath и Alcest.

Текстовете в „Borderland“ отново са дело на дългогодишния текстописец на групата Пека Кайнулайнен, който споделя:

„Поколенията преди нас също са се изправяли пред смърт и разрушение. В чест на човешките митологии, както и феновете на Amorphis, затова с текстовете си се опитах да предам малко от смирението и силата, на които човечеството винаги се е уповавало.“

Албумът „Borderland“ ще бъде достъпен в разнообразни формати: лимитирана кутия с CD, двоен винил и допълнителни ексклузивни материали, CD + 2LP earbook издание, оцветени лимитирани винили (2LP), Digipak CD, Jewel case CD, дигитална версия

„Borderland“ съдържание:

1. The Circle

2. Bones

3. Dancing Shadow

4. Fog To Fog

5. The Strange

6. Tempest

7. Light And Shadow

8. The Lantern

9. Borderland

10. Despair

11. War Band (бонус за Digipak и винил)

12. Rowan And The Cloud (бонус за Digipak и винил)