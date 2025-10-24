Foo Fighters обявиха европейско турне за пролетта и лятото на 2026 г.

Foo Fighters обявиха европейско турне с 12 дати за пролетта и лятото на 2026 г.

Европейската част от „Take Cover Tour 2026“ ще включва концерти в Ливърпул, Осло, Стокхолм, както и участия на фестивалите Mad Cool в Мадрид и NOS Alive в Лисабон.

Специални гости в различните дати ще бъдат Royel Otis, Inhaler, Idles, Otoboke Beaver, Fat Dog и Die Spitz.

Вижте всички дати на европейското турне "Take Cover Tour 2026":

10 юни – Осло, Норвегия @ Unity Arena

12 юни – Стокхолм, Швеция @ Strawberry Arena

15 юни – Варшава, Полша @ PGE Narodowy

17 юни – Мюнхен, Германия @ Allianz Arena

19 юни – Париж, Франция @ Paris La Défense Arena

25 юни – Ливърпул, Великобритания @ Anfield Stadium

27 юни – Ливърпул, Великобритания @ Anfield Stadium

1 юли – Берлин, Германия @ Olympiastadion

3 юли – Виена, Австрия @ Ernst-Happel-Stadium

5 юли – Милано, Италия @ I-Days Festival

8 юли – Мадрид, Испания @ Mad Cool Festival

10 юли – Оейраш, Португалия @ NOS Alive Festival

Миналия месец Fоо Fighters потвърдиха и първото си стадионно турне след огромния успех на световната обиколка „Everything Or Nothing At All“ (2023–2024). Новото северноамериканско турне ще започне на 4 август 2026 г. в Торонто и ще премине през 12 града, завършвайки на 26 септември 2026 г. в Лас Вегас. Подгряващи на всички дати, с изключение на 12 септември във Фарго, ще бъдат Queens Of The Stone Age.

На 23 октомври групата издаде новия си сингъл „Asking For A Friend“.

Foo Fighters излязоха за първи път на сцена с новия си барабанист Илан Рубин на 13 септември. Групата обяви Рубин като свой нов член през юли тази година. Той зае заема мястото на Джош Фрийз, който напусна групата през май.

Фрийз, който беше барабанист на Nine Inch Nails между 2005 и 2008 г., се завърна при тях по-рано това лято. Две години след като бе поканен да замести покойния Тейлър Хоукинс, той сподели в Instagram, че Foo Fighters са му съобщили, че са решили „да поемат в различна посока с барабанистите“. Музикантът добави, че „не е посочена конкретна причина“.

Илан Рубин, от своя страна, е свирил с Nine Inch Nails между 2008–2009 г. и отново от 2013 г. до последното си напускане. Той е и член на бандата на Том ДеЛонг — Angels & Airwaves, както и сътрудник на Дани Елфман. Освен това има и солови албуми под името The New Regime.

Последният студиен албум на Foo Fighters, „But Here We Are“, излезе през юни 2023 г. чрез Roswell / RCA Records.