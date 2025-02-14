Флоор Янсен пусна нов самостоятелен сингъл „Run“

Вокалистката на Nightwish Floor Jansen представи новия си солов сингъл „Run“, придружен от официално текстово видео, създадено от съпруга ѝ - барабаниста на Sabaton Ханес ван Дал.

Това е първата нова самостоятелна песен на нидерландската певица след дебютния ѝ албум "Paragon", издаден през 2023 година. След по-мелодичното и поп ориентирано звучене в него, „Run“ показва една по-тежка и по-мрачна страна на Флоор.

Продуцент на песента е Гордън Гротхеде, с когото тя работи още по последния албум на After Forever, преди да се присъедини към Nightwish.

Текстът на „Run“ е посветен на свободата, смелостта да следваш собствения си път и отказа да живееш според чуждите очаквания.

„Тази песен бележи началото на нова глава за мен. Тя ме връща към по-тежкото звучене, което оформи ранната ми кариера. В основата ѝ стои свободата – да свалиш маската, да се довериш на себе си и да поемеш в собствената си посока“, споделя Флоор Янсен.