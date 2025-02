Флоор Янсен от Nightwish на Midalidare Rock In The Wine Valley

Флоор Янсен се присъединява към Midalidare Rock In The Wine Valley 2025. Вокалистката на Nightwish ще видим в последния ден на фестивала, 13 юли, когато ще сподели сцената с „кралицата на метъла“ DORO и легендата Алис Купър. В този ден участие ще вземе и шведската симфонична пауър метъл група Twilight Force.

От финландската зала на славата и фронтдамата на мултиплатинената Nightwish до After Forever, един от пионерите на симфоничния метъл, Флоор Янсен се радва на голям национален и международен успех. Гласът ѝ надхвърля границите на жанровете, позволявайки ѝ да изнася изпълнения, които намират отзвук сред публиката далеч извън метъл сцената.

Соловата кариера на Флоор стартира през 2019 г., когато тя завладява Нидерландия с майсторското си изпълнение на „Фантомът от операта“ в телевизионното шоу „Beste Zangers“. Същата година тя е удостоена с престижната награда Dutch Pop prize, с която се признава значителният ѝ принос към нидерландската поп музика. Обявяването на първото ѝ самостоятелно турне предизвиква безпрецедентен интерес, като билетите (~18 000) се разпродават за по-малко от 24 часа.

През октомври 2022 г. Флоор бе диагностицирана с рак на гърдата. След успешна операция тя бързо се завръща на сцената с Nightwish за европейското им турне, като изнася два разпродадени концерта в Ziggo Dome в Амстердам. Това е пример за нейната издръжливост и непоколебима отдаденост на музиката.

През март 2023 г. излиза дебютният солов албум на Флоор „Paragon“, последван от разпродадено турне в Нидерландия, Германия, Швейцария и Австрия. Забележително е, че Флоор започва това турне, докато е бременна с втората си дъщеря, Луси.

С над 1,5 милиона последователи в социалните мрежи и фенклуб от над 8000 членове, Флоор продължава да вдъхновява. Способността ѝ да предизвиква дълбоки емоции чрез изпълненията си и забележителният ѝ диапазон в различните музикални стилове я утвърдиха като една от най-универсалните и уважавани вокалистки на своето поколение.

Флоор е родена на 21 февруари 1981 г. в Goirle, понастоящем живее в Швеция със съпруга си Hannes van Dahl, барабанист на Sabaton, и двете им дъщери Фрея и Луси.

Легендата за Twilight Force започва да се формира през 2007 г. Тя е резултат от копнежа да се върне златната ера на Epic Symphonic Power Metal. Но Twilight Force успяват да издигат жанра до нови висоти и звуци. Бандата слива триумфални мелодии с богати оркестрови аранжименти и бързи изпълнения, създавайки завладяващо преживяване.

Twilight Force издават първия Adventure Metal албум през 2014 г. – „Tales of Ancient Prophecies“. След него издават още два албума: "Heroes of Mighty Magic" (2016) и "Dawn of the Dragonstar" (2019), а четвъртият „At the Heart of Wintervale“ беше издаден на 20 януари 2023 г. от Nuclear Blast Records.

Twilight Force са:

Allyon | вокал и бек вокали

Krysthara | хор и вокали

Galyn | китара

Bramley Underhall | китара

Xandor | бас

Blackwald | клавишни

De'Azsh | барабани

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 11 до 13 юли 2025 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна. Деца до 12 години влизат без билет.