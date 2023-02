Флоор Янсен представи нов соло сингъл "Daydream"

Флоор Янсен, фронтдамата на симфоник метъл групата Nightwish, сподели още един соло сингъл.

Песента се казва "Daydream" и е част от първия самостоятелен албум на певицата "Paragon", който ще излезе на 24 март. Творбата демонстрира впечатляващия вокален диапазон и мощен глас на родената в Холандия певица.

За "Daydream" Флоор споделя: "Тази песен е много лична за мен, тъй като беше написана по време на пандемията, когато се почувствах сякаш съм изгубила представа за себе си. Излях всичките си емоции в тази мощна рок балада и нямам търпение да я чуете."

"Paragon" ще съдържа 10 песни, като четири от тях вече излязоха като сингли - "Storm", "Me Without You" и "Fire" и "Invincible". В подкрепа на албума Флоор, ще изнесе поредица от концерти в Нидерландия, Германия, Швейцария и Австрия през април и май 2023 година.

Чуйте "Daydream":