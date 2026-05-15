Five Finger Death Punch не мислят за оттегляне. Албумът "Legacy" излезе днес

Five Finger Death Punch издадоха десетия си студиен албум „Legacy“, но заглавието му не трябва да се приема като намек за край на групата. Това уточни китаристът Золтан Батори в ново интервю за германското радио Rock Antenne.

„Хората ми казват: „Legacy“ звучи сякаш се оттегляте. А аз им отговарям: „Не, дори не сме близо до това“, казва Батори.

Заглавието е свързано по-скоро с равносметката след 20 години и десет студийни албума. Според китариста достигането до този момент е накарало музикантите да се замислят за следата, която групата вече е оставила.

„Когато бяхме деца и мечтаехме да бъдем музиканти, мислехме ли, че ще създадем група, която действително ще има наследство? След 20, 30, 40 или 100 години, ако някой пише за тази епоха на хеви метъла и хард рока, няма да бъдем забравени“, обяснява той.

Батори свързва заглавието и с публиката на Five Finger Death Punch. Част от феновете следват групата още от първия ѝ албум, а днес вече водят и собствените си деца на концертите.

„Legacy“ излиза дигитално днес, 31 юли, а физическите издания на CD, винил и касета ще бъдат налични от 18 септември.