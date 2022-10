Five Finger Death Punch споделиха два нови видеоклипа

Американската банда Five Finger Death Punch сподели два нови видеоклипа днес, те са към песните "Times Like These" и "Welcome To The Circus".



Визуализациите са част от нова "музикална видео сага" свързана с комикс на бандата, обвързан тематично с актуалния албум на Five Finger Death Punch "AfterLife".

Деветия студиен албум на бандата отново счупи рекорди, тъй като групата официално отбеляза най-много албуми номер 1 в класацията за хард рок на Billboard, след като достигна първото място със седем отделни издания.