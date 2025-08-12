Ashes Of Ares с Мат Барлоу представят The Dark Saga на живо този петък в София

Феновете на класическия албум "The Dark Saga" имат само един шанс да преживеят магията му на живо – този петък, 10 октомври, в столичния клуб Mixtape 5.

Легендарният вокалист Мат Барлоу и неговата група Ashes Of Ares ще изсвирят култовия албум на Iced Earth в цялата му сила и емоция – събитие, което нито един фен на пауър метъла не бива да пропуска!

Програма на вечерта:

19:00 ч. – Отваряне на вратите

20:30 ч. – Начало на концерта на Ashes Of Ares

22:55 ч. – Очакван край

Организаторите от BGTSC напомнят, че хора в затруднено положение и родители с малки деца трябва да бъдат пред клуба поне 15 минути преди отварянето на вратите и да се обърнат към екипа на място за съдействие при настаняването.