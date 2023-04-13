Ashes Of Ares отново в София на 10 октомври

Ashes Of Ares се завръщат в България тази есен за концерт в столичния клуб Mixtape 5 на 10 октомври.

Пауър метъл формацията е създадена през 2012 г. от бившите колеги в Iced Earth – вокалиста Мат Барлоу и басиста Фреди Видалес, заедно с барабаниста Ван Уилямс (Nevermore, Ghost Ship Octavius, Pure Sweet Hell, сега Liege Lord).

Събитието е част от европейското турне на Ashes Of Ares, с което бандата отбелязва 30 години от издаването на един от най-обичаните албуми на Iced Earth – The Dark Saga. В сетлиста ще присъстват и песни от новия албум на групата New Messiahs, издаден по-рано тази година.

Билетите са в продажба онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна. Електронните билети не е необходимо да бъдат разпечатани.

До 14 август, включително, цената е 45 лева. След тази дата и до деня на концерта билетите ще се предлагат на по-висока цена.