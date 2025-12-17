Джон Кораби сподели сингъла „When I Was Young“

Джон Кораби – бивш вокалист на Mötley Crüe и настоящ фронтмен на The Dead Daisies – сподели новата си песен „When I Was Young“, втори сингъл от дебютния му самостоятелен албум "New Day". Албумът ще излезе на 24 април 2026 г. чрез Frontiers Music Srl.

„When I Was Young“ е лична и емоционална песен, в която Кораби разказва историята на мъж, който поглежда назад към живота си в разговор със сина си. Парчето комбинира акустични и електрически китари, мандолина и по-ведро темпо, което самият музикант описва като носещо духа на „Maggie May“.

Миналия месец Кораби даде първи поглед към албума с издаването на заглавната песен „New Day“, придружена от официален видеоклип. Парчето преминава от интимни акустични моменти към по-плътни рок аранжименти и носи позитивно послание, насърчаващо промяната и радостта от малките неща в живота.

"New Day" е първият самостоетелен албум с изцяло авторски материал на Джон Кораби. Записан е в Нашвил през лятото на 2025 г. и е продуциран от Марти Фредериксен (Aerosmith, Ozzy Osbourne, Buckcherry). Албумът съчетава влияния от класическия рок на 70-те, соул и блус, с личен и органичен звук.