Джон Кораби обяви соловия албум "New Day" и представи заглавната песен

Бившият фронтмен на Mötley Crüe и настоящ вокалист на The Dead Daisies Джон Кораби, обяви първия си самостоятелен студиен албум. Озаглавен „New Day“, той ще излезе на 24 април 2026 г. чрез Frontiers Music Srl.

С новината Кораби представя и заглавната песен „New Day“, придружена от официален видеоклип.

„‘New Day’ е позитивна и зареждаща песен. Посланието ѝ е просто – наслаждавай се на живота. Спри да се оплакваш колко е несправедлив и обърни внимание на малките красиви неща. Промяната започва отвътре“, споделя той.

Албумът „New Day“ е първата солова продукция на Кораби с изцяло оригинален материал. Записан е в Нешвил през лятото на 2025 г. и е продуциран от мултиплатинения автор и продуцент Марти Фредериксен (Aerosmith, Ozzy Osbourne, Buckcherry). В него се преплитат класически рок от 70-те, соул и блус, в звучене, което е едновременно ретро и дълбоко лично.

В албума са включени и вече познатите сингли „Così Bella (So Beautiful)“ (2021) и „Your Own Worst Enemy“ (2022), които намират своето място сред колекция от песни, подчертаващи характерния глас на Кораби, емоционалните текстове и зрелия му авторски почерк.

В записите участват впечатляващи музиканти:

Марти Фредериксен (бек вокали, китари, пиано, перкусии),

Ивън Фредериксен (барабани, бас, B3 орган, китари, мандолина),

Ричард Фортъс (Guns N’ Roses) – соло китари,

Пол Тейлър (Winger, Steve Perry) – клавишни,

както и Чарли Стар (Blackberry Smoke) с китарни сола.

През февруари и март 2026 г. Джон Кораби планира европейско турне, което ще продължи и през пролетта и лятото – с обещание новата музика да бъде представена директно пред публиката, с типичната му мощна енергия и искреност.

„Изключително съм развълнуван хората да чуят тази колекция от песни. Исках да направя органичен, еклектичен албум, вдъхновен от музиката, с която съм израснал. Това е класически рокендрол албум със звучене от 60-те и 70-те. Усилете го и се наслаждавайте!“, казва Кораби.

"New Day" съдържание:

1. New Day

2. That Memory

3. Faith, Hope And Love

4. When I Was Young

5. One More Shot

6. 1969

7. Laurel

8. Good To Be Back Here Again

9. Love That’ll Never Be

10. Così Bella

11. Your Own Worst Enemy

12. Everyday People