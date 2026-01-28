Джон Кораби с още един нов сингъл „That Memory“

Бившият вокалист на Mötley Crüe и настоящ фронтмен на The Dead Daisies Джон Кораби сподели новия си сингъл „That Memory“, придружен от официално видео.

Парчето е част от предстоящия самостоятелен албум „New Day“, който ще излезе на 24 април 2026 г. чрез Frontiers Music Srl.

„‘That Memory’ е страхотна песен. Моят добър приятел Чарли Стар ми изпрати първоначална идея за нея. Пуснах я на Марти Фредериксен [продуцент на албума] и той много я хареса. Променихме тоналността, за да пасне на гласа ми, и я записахме. Без да звучи прекалено сантиментално… това е любимата песен на съпругата ми от целия албум“, споделя Кораби.

Албумът „New Day“ беше обявен още през декември миналата година, когато музикантът представи и заглавния сингъл от него. В края на януари последва и песента „When I Was Young“.

Записан в Нешвил през лятото на 2025 г. „New Day“ ще съчетава влияния от класическия рок на 70-те, соул и блус, с мелодично звучене, вдъхновено от групи като Boston и Queen.