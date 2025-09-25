Джеймс Хетфийлд се сгоди – предложи брак под водата по време на гмуркане с акули

Фронтменът на Metallica Джеймс Хетфийлд обяви годежа с приятелката си Адриана Джилет, като направи нестандартно предложение за брак – под водата по време на гмуркане с акули.

В социалните мрежи на Metallica беше споделена снимка, на която Хетфийлд и Джилет са под водата, а музикантът държи табела с надпис: „Адриана Джилет, ще се омъжиш ли за мен?“. Към кадъра е добавено краткото послание:„Тя каза „да!“.

В своя Instagram Адриана Джилет също публикува снимката и разказа повече за момента. По думите ѝ предложението е било изненадата на рождения ѝ ден – гмуркане с китови акули в петък 13, което се е превърнало в едно от най-романтичните преживявания в живота ѝ.

„Най-добрата изненада за рождения ми ден. Плуване с китови акули в петък 13 и най-уникалното, специално и романтично предложение, което една Риба може да си представи. В море, пълно с риби, ние намерихме един друг. Благодаря на Бог, че ни събра“, написа тя.

Новината идва няколко години след раздялата на Хетфийлд с дългогодишната му съпруга Франческа Хетфийлд. През 2022 г. стана ясно, че двамата се развеждат след 25 години брак. Джеймс и Франческа се запознават през 1992 г., а се женят през 1997 г. Заедно имат три деца – Кали, Кастор и Марсела. Въпреки раздялата те поддържат добри отношения и продължават да се грижат съвместно за семейството си.