Джеф Тейт ще се срещне с фенове в София след концерта си

Концертът на Джеф Тейт в София наближава – на 4 април той ще излезе на сцената на Joy Station.

Освен самото шоу, част от феновете ще имат шанс и за нещо повече – лична среща с една от емблематичните фигури в прогресив метъла. Възможността е ограничена и се предлага единствено през официалния сайт на изпълнителя.

Срещата ще се проведе около 30 минути след края на концерта, като притежателите на този пакет трябва да изчакат в зоната при озвучителния пулт.

Важно уточнение – достъпът до срещата не включва билет за концерта, който трябва да бъде закупен отделно.

Билети за концерта могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim.