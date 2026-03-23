Cool Den отбелязват новата учебна година с концерт на 16 септември

Само ден след първия учебен ден Cool Den ще се качат на сцената на Vidas Art Arena за концерт, организиран от Fest Team. На 16 септември една от най-обичаните български алтернативни групи ще свири на малката сцена в сърцето на Борисовата градина. Билетите вече са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 12 евро.

Cool Den се събират през 2018 г., а за сравнително кратко време се превръщат в една от най-разпознаваемите банди на независимата българска сцена. Досега имат три студийни албума – 1 (2020), Тази земя (2021) и Фар и Факла (2024), а в момента работят по четвъртия си.

Музиката им смесва алтернативен рок, ска, пънк, гръндж, хип-хоп и реге, а текстовете им еднакво умело разказват смешни житейски истории и засягат теми, които карат човек да се замисли. Неслучайно самите музиканти определят песните си като „песни за хората“ – истории, вдъхновени от ежедневието, емоциите и срещите между хората.

Освен фронтмена Никола Симеонов, в състава са Ивайло Петров (китара и вокали), Васил Андреев (бас) и Теодор Чирпанлиев (барабани), познат още от „Цар Плъх“.

Концертите на Cool Den винаги са шумни, енергични и трудно минават без публика, която пее с групата от първата до последната песен. Хуморът, импровизациите и близкият контакт с феновете са неизменна част от всяко тяхно участие. А най-запалените вече знаят, че почти сигурно ще станат свидетели и на запазената марка на Никола Симеонов – стейдж дайв сред публиката.

В сетлиста на 16 септември ще намерят място едни от най-познатите песни на групата, сред които „Никулден“, „Характер“, „Молец“, „На баба ти хвърчилото“ и още много от репертоара на Cool Den.

Билети за концерта вече се продават в мрежата на Ticket Station на цени от 12 евро. Повече информация за събитието организаторите ще публикуват допълнително.