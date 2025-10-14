Чуйте новия сингъл на Cool Den "Смъртта на розата"

Cool Den започват годината с нов сингъл „Смъртта на розата“ – песен с ясно социално послание и силно изразена гражданска позиция. Парчето продължава линията на групата към директен и честен разказ за ценностите, избора и ежедневната реалност.

Музиката и текстът са дело на Cool Den, а звукозаписът, миксът и мастърингът са реализирани от Стоян Бозов (Creative Lab Studios). Илюстрацията и анимацията към видеоклипа са създадени от Искрена Димитрова и Димитър Димов, като допълват мрачната и символична атмосфера на песента.

Новият сингъл идва след песента „Ей тъй, малко“ издадена през октомври 2025 г. През юни 2024 г. групата представи и третия си студиен албум „Фар и факла“, с който затвърди разпознаваемия си стил и текстово присъствие на българската сцена.

„Смъртта на розата“ показва Cool Den в концентрирана и безкомпромисна форма – с фокус върху думите, моралния избор и смисъла отвъд повърхността.