Чуйте новия сингъл на Cool Den "Смъртта на розата"

Силно социално послание от новата песен на Cool Den "Смъртта на розата"

Публикувано на 15 Януари 2026
Чуйте новия сингъл на Cool Den

Cool Den започват годината с нов сингъл „Смъртта на розата“ – песен с ясно социално послание и силно изразена гражданска позиция. Парчето продължава линията на групата към директен и честен разказ за ценностите, избора и ежедневната реалност.

Музиката и текстът са дело на Cool Den, а звукозаписът, миксът и мастърингът са реализирани от Стоян Бозов (Creative Lab Studios). Илюстрацията и анимацията към видеоклипа са създадени от Искрена Димитрова и Димитър Димов, като допълват мрачната и символична атмосфера на песента.

Новият сингъл идва след песента „Ей тъй, малко“ издадена през октомври 2025 г. През юни 2024 г. групата представи и третия си студиен албум „Фар и факла“, с който затвърди разпознаваемия си стил и текстово присъствие на българската сцена.

„Смъртта на розата“ показва Cool Den в концентрирана и безкомпромисна форма – с фокус върху думите, моралния избор и смисъла отвъд повърхността.

Ключови думи: