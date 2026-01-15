Cool Den с нов сингъл „Общество“

Българската група Cool Den представи новия си сингъл „Общество“, който излезе онлайн на 23 март и ще бъде част от предстоящия им албум.

Песента носи характерния за бандата заряд, като този път залага на ироничен поглед към съвременното общество. „Песента „Общество“ иронично обрисува маргинални елементи на обществото, на които апатията е позволила просто да се превърнат във фон на ежедневието ни“, споделят от групата.

Вокалистът Никола допълва, че в текста се засягат теми като личната отговорност, правото на избор и ролята на активния гражданин, като посланието на песента силно резонира с актуалната обществена ситуация у нас.

Видеото към „Общество“ е реализирано от Oneoverfifty, а режисьор е Момчил Йовков. Записът, миксът и мастерингът са направени в Creative Labs Studio от Стоян Бозов.

Освен нов албум, Cool Den подготвят и серия от концерти през пролетта и лятото. Най-скоро ще могат да бъдат видени на живо на 27 март в Mixtape 5, където ще свирят заедно с Оги 23.