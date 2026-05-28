Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Чуйте новия сингъл на Kamelot „Godlike Alchemy“

Песента е част от предстоящия албум „Dark Asylum“, който излиза на 28 август

Публикувано на 31 Юли 2026
Чуйте новия сингъл на Kamelot „Godlike Alchemy“
Снимка: Getty Images

Kamelot издадоха новия си сингъл „Godlike Alchemy“, втора песен от предстоящия студиен албум „Dark Asylum“, който ще излезе на 28 август чрез Napalm Records.

Новият сингъл следва представената по-рано „Ashen World“ и съчетава симфонично звучене на Kamelot с тежки китари, оркестрации и мелодичните вокали на Томи Каревик. В „Godlike Alchemy“ важна роля има и китарата на основателя на групата Томас Йънгблъд, включително в солото и по-тежките части на композицията.

Каревик споделия, че песента е пряко свързана с основната тема на Dark Asylum.

„Ами ако не е нужно да търсим извън себе си, за да намерим спокойствие и щастие? Ами ако вече притежаваме силата, от която се нуждаем, за да се излекуваме и да създадем реалността, която искаме да видим?“, коментира вокалистът.

Ключови думи: