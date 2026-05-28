Чуйте новия сингъл на Kamelot „Godlike Alchemy“

Kamelot издадоха новия си сингъл „Godlike Alchemy“, втора песен от предстоящия студиен албум „Dark Asylum“, който ще излезе на 28 август чрез Napalm Records.

Новият сингъл следва представената по-рано „Ashen World“ и съчетава симфонично звучене на Kamelot с тежки китари, оркестрации и мелодичните вокали на Томи Каревик. В „Godlike Alchemy“ важна роля има и китарата на основателя на групата Томас Йънгблъд, включително в солото и по-тежките части на композицията.

Каревик споделия, че песента е пряко свързана с основната тема на Dark Asylum.

„Ами ако не е нужно да търсим извън себе си, за да намерим спокойствие и щастие? Ами ако вече притежаваме силата, от която се нуждаем, за да се излекуваме и да създадем реалността, която искаме да видим?“, коментира вокалистът.