Публикувано на 28 Май 2026
Kamelot обявиха новия албум „Dark Asylum“
Симфоник метъл групата Kamelot ще издаде новия си студиен албум "Dark Asylum" на 28 август чрез Napalm Records.

Това ще бъде 14-ият студиен запис в дискографията на групата и наследник на "The Awakening" от 2023 г.

"Dark Asylum" ще ни отведе в мрачния свят на измисленото убежище RavenHill Asylum - внушителна сграда, която някога е била катедрала, а по-късно е превърната в институция, където науката, вярата и лудостта съществуват рамо до рамо.

Според китариста и основател на групата Томас Йънгблъд албумът проследява историята на душа, попаднала в свят на маски, разпокъсани спомени и психологически изпитания. 

Вокалистът Томи Каревик допълва, че концепцията разглежда човешката природа и противопоставя страха на надеждата, хаоса на спокойствието и разрушението на възстановяването. 

За продукцията отново е привлечен дългогодишният сътрудник на групата Sascha Paeth, а миксът и мастерингът са поверени на Якоб Хенсън.

Повече подробности за албума и първите песни от него се очакват скоро.

