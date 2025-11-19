Kamelot обявиха новия албум „Dark Asylum“

Симфоник метъл групата Kamelot ще издаде новия си студиен албум "Dark Asylum" на 28 август чрез Napalm Records.

Това ще бъде 14-ият студиен запис в дискографията на групата и наследник на "The Awakening" от 2023 г.

"Dark Asylum" ще ни отведе в мрачния свят на измисленото убежище RavenHill Asylum - внушителна сграда, която някога е била катедрала, а по-късно е превърната в институция, където науката, вярата и лудостта съществуват рамо до рамо.

Според китариста и основател на групата Томас Йънгблъд албумът проследява историята на душа, попаднала в свят на маски, разпокъсани спомени и психологически изпитания.

Вокалистът Томи Каревик допълва, че концепцията разглежда човешката природа и противопоставя страха на надеждата, хаоса на спокойствието и разрушението на възстановяването.

За продукцията отново е привлечен дългогодишният сътрудник на групата Sascha Paeth, а миксът и мастерингът са поверени на Якоб Хенсън.

Повече подробности за албума и първите песни от него се очакват скоро.