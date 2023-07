Гледайте новия видеоклип на Kamelot "Eventide"

Kamelot споделиха видеоклип към песента "Eventide" от предстоящият им нов албум "The Awakening", който излезе на музикалните пазари през март.

След като покориха класациите с предишните си албуми "The Fourth Legacy"(1999), "The Black Halo"(2005), "Silverthorn"(2012), "Haven"(2015) и „The Shadow Theory“(2018) Kamelot продължават напред със стилово най-разнообразното си предложение до сега. "The Awakening" смесва на симфоник, готик, мелодичен, прогресив и пауър метъл, като ни обещава да чуем най-тежките парчета в историята на групата.

Kamelot наскоро обявиха турне в Северна Америка за 2023 г. „Awaken The World“, със специални гости Battle Beast и Xandria.