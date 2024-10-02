Балканджи с есенен концерт в София на 1 ноември

Група Балканджи ще зарадва феновете си с концерт на 1 ноември — Денят на народните будители. Събитието ще се проведе в столичния клуб Mixtape 5.

Балканджи създават авторска музика, базирана на българското народно творчество, като умело я смесват с рок и метъл елементи. Темите за змейове, самодиви, любов, бит и народни герои са неизменна част от тяхното звучене.

Билети вече са в продажба онлайн и в мрежата на Eventim.bg, както и на входа на клуба. До 21 септември цената е 20 лв., от 22 септември до деня на концерта — 25 лв., а на самия концерт — 30 лв.