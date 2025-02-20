Black Stone Cherry представиха видеоклип към заглавната песен от новото EP „Celebrate“

Американската рок група Black Stone Cherry ще издаде новото си EP „Celebrate“ на 6 март 2026 г. чрез Mascot Records. Бандата представи и официалния видеоклип към втория сингъл – едноименната песен „Celebrate“, който можете да видите по-долу.

Black Stone Cherry споделят, че работата по видеото е била приятен и творчески процес. Заедно с режисьора Кайл Лофтъс те са разработили идея, която да покаже усещането да си „заключен“ в рутина – било то в скучна работа или в собствените си мисли – и как малките моменти могат да се превърнат в лични победи.

„Песента е за това да отбелязваме всяко малко нещо в живота, дори просто факта, че сме стигнали до края на деня“, разказва групата. В главната роля във видеото участва актьорът и музикант Аарон Полсен.

Новото EP е записано в High Street Studios в Боулънг Грийн, Кентъки, и е продуцирано от самата група. Материалът събира различни теми и настроение – от по-лични моменти до енергични рифове и откровени емоции. Включени са шест оригинални песни и кавър версия на класиката на Simple Minds „Don't You (Forget About Me)“, в която участва Тайлър Конъли от Theory Of A Deadman.

„Celebrate“ съдържание:

1. Celebrate

2. Neon Eyes

3. Caught Up In The Up Down

4. I'm Fine

5. Deep

6. What You're Made Of

7. Don't You Forget About Me (feat. Tyler Connolly от Theory Of A Deadman)