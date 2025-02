Black Stone Cherry ще издадат нов албум за Record Store Day

Рок бандата Black Stone Cherry обяви издаването на нов, ексклузивен албум за Record Store Day, озаглавен "This is Black Stone Cherry’s RSD album".

Колекцията, която включва B-Side песни, кавъри, изпълнения на живо и неиздавани песни, взети от обширната дискография на групата, ще бъде достъпна на физически носител на 12-ти април, а дигитално - на 18-ти април чрез Mascot Records. За първи път тези парчета са събрани заедно на лимитиран винил.

Със новината бандата сподели и досега неиздаван сингъл от предстоящия албум - "Have You Ever Been Lonely".

"Have You Ever Been Lonely" е песен за надеждата, която ни напомня, че дори и в най-самотния ни час, някой друг е изпитвал същото и винаги си заслужава да продължим напред.", споделят музикантите.

За предстоящото издание, Black Stone Cherry споделиха: „За нас е голяма чест и сме изключително развълнувани, че най-накрая имаме какво да предложим като специално издание за Record Store Day! Като любители на винили, колекционери и посланици на всеки местен магазин за плочи, това е нещо, което искахме да направим от много години. Събрахме невероятна колекция от песни за това издание. Някои са на живо, някои са колаборации, а някои са неиздавани! Надяваме се да ви хареса! Както казва заглавието, ние наистина го харесваме!“

Новото издание ще бъде достъпно на CD и в лимитирана серия от 3000 броя бял и черен мраморен винил по целия свят, от които 500 са запазени за феновете във Великобритания.

Record Store Day се провежда всяка трета събота на април, за да се отпразнува културата, която е изградена около независимите звукозаписни лейбъли по света.

"This is Black Stone Cherry’s RSD album. The band really likes it." съдържание:

Side A – Studio

American Horse (ft. John Cooper and Ayron Jones)

Out Of Pocket (ft. Jesse Leach)

What’s Love Got To Do With It

Give Me One Reason (The Plug)

Have You Ever Been Lonely

I Miss You

Side B – Live

When The Pain Comes – Live

Peace Is Free – Acoustic (ft. Lzzy Hale)

Again – Live from Skydeck

Lonely Train – Live from Hellfest

Blame It On The Boom Boom – Live from Hellfest

White Trash Millionaire – Live from Hellfest