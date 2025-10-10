Броени дни до големия рок концерт на „Фондацията“ и приятели в София

На 30 октомври (четвъртък) от 20:00 ч. зала „Асикс Арена“ (бившата „Фестивална“) ще се превърне в центъра на голямо музикално събитие – концерт, посветен на Деня на българския рок. За първи път на една сцена ще излязат „Фондацията“, Сигнал, Б.Т.Р. и Тангра, а специален гост ще бъде „последният Щурец“ – Валди Тотев. Поводът е двоен – честване на българския рок и рождения ден на Кирил Маричков, един от най-големите му символи.

„Нашите фенове вече ни питат кога ще е концертът за Деня на българския рок, който обявихме още миналата година. Няма кой друг да бъде почетен по такъв начин като Кирил Маричков – той е учител на всички нас, които ще бъдем на сцената“, споделя Дони.

„Музиката на „Щурците“ е жива и ние ще я изпълним на концерта на 30 октомври – това са едни от най-знаковите парчета на „Фондацията“, всъщност“, допълва Иван Лечев.

„Първият път, когато го видях, беше на концерт на „Щурците“. Бях на 8-9 години, на първия ред в салона. После години наред пеех с него на грамофона – така започнах да се уча да пея. Кирил Маричков е моят учител по пеене и музика!“, споделя Боби Косатката, вокалист на Тангра.

Денят на българския рок ще бъде повече от концерт – истински празник на свободния дух и на музиката, която не остарява. Събитието в „Асикс Арена“ обещава емоция, обединение и уважение към легендите, написали историята на българския рок.

Билетите вече се продават активно в мрежите на Eventim.bg, Ticketportal.bg и Grabo.bg, на цени от 50 до 150 лв., според мястото в залата.