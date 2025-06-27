Б.Т.Р. с голям концерт на 8 октомври в Зала 1 на НДК и европейско турне през есента

На 8 октомври в зала 1 на НДК Б.Т.Р. ще изнесат заключителния концерт от „Националното турне 2025“. Специални гости ще бъдат легендарните „Ахат“ в състав: Звездомир Керемидчиев, Антоний Георгиев – Тонто, Денис Ризов и Антоан Хадад.

Двете емблематични рок банди ще споделят една сцена със съвместни изпълнения и импровизации, а в сетлиста ще звучи и общата им песен „Вяра“, създадена по текст на поета Волен Николаев и музика на Славчо Николов.

Само два дни след финалния концерт в София Б.Т.Р. заминават на европейско турне през октомври и ноември с дати в:

10.10. Копенхаген, 11.10. Орхус, 24.10. Братислава, 6.11. Лондон, 7.11. Дъблин, 8.11. Питсбърг, 9.11. Единбург, 21.11. Бристол, 22.11. Бирмингам, 23.11. Честър.

Есенното турне следва впечатляващата серия от концерти, с които Б.Т.Р. обиколиха света – през февруари и март групата осъществи „Околосветско турне 2025“ с 27 дати в Япония, Хавай, САЩ и Канада, преди да се завърнат на родна сцена.