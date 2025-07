Alter Bridge обявиха осмия си студиен албум със заглавие "Alter Bridge"

След повече от две десетилетия на сцената, рок титаните Alter Bridge нямат никакво намерение да забавят темпото. Групата, известна със своите запомнящи се рифове, мощни вокални мелодии и характерния двоен китарен заряд, се завръща с чисто нов, осми студиен албум, който ще носи името "Alter Bridge" – също като самата банда.

Очакваната премиера на албума е насрочена за 9 януари 2026 г. чрез лейбъла Napalm Records, а физическите формати вече могат да бъдат предварително поръчани.

Новият албум включва 12 чисто нови парчета, сред които се открояват "Rue The Day", "Disregarded" и "Scales Are Falling" – композиции, които със сигурност ще се наредят сред класиките на бандата. В "Trust In Me" вокалистът Майлс Кенеди и китаристът Марк Тремонти си поделят вокалните части, като Майлс пее куплетите, а Марк – припевите. В "Tested And Able" ролите са разменени. Финалната песен "Slave To Master" е най-дългата в дискографията на ALTER BRIDGE и носи епичен заряд, с който групата е добре позната на феновете си.

Продуцент на албума отново е дългогодишният им сътрудник Майкъл "Elvis" Баскет. Записите са осъществени тази пролет в легендарното студио 5150 в Калифорния и в студиото на Баскет във Флорида.

В подкрепа на албума Alter Bridge обявиха европейско турне под името “What Lies Within”, което ще започне на 15 януари 2026 г. в Хамбург и ще завърши на 5 март в Нотингам. Към тях ще се присъединят Daughtry и Sevendust.

Билетите за всички дати излизат в продажба на 18 юли!

“Alter Bridge” съдържание :

1. Silent Divide (5:06)

2. Rue The Day (4:46)

3. Power Down (4:08)

4. Trust In Me (4:48)

5. Disregarded (3:55)

6. Tested And Able (4:36)

7. What Lies Within (5:07)

8. Hang By A Thread (4:11)

9. Scales Are Falling (5:54)

10. Playing Aces (4:05)

11. What Are You Waiting For (5:00)

12. Slave To Master (9:03)