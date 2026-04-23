Airbourne пуснаха сингъла „Here She Comes“

Airbourne представиха новия си сингъл „Here She Comes“, създаден съвместно с Брайън Адамс и продуцента и автор Мът Ланг.
Ланг стои зад някои от ключовите рок албуми от последните десетилетия, сред които "Back In Black" на AC/DC и "Hysteria" на Def Leppard, а с Брайън Адамс работи по "Waking Up The Neighbours". Сега двамата се включват като съавтори на новата песен на австралийската група.
„Here She Comes“ е петият сингъл от предстоящия едноименен албум на Airbourne, който ще излезе на 4 септември чрез Spinefarm. Преди него групата представи „Gutsy“, „Christmas Bonus“, „Alive After Death (Last Plane Out)“ и „Kid In A Candy Store“.
Песента е продуцирана от Брайън Хаус, с когото Airbourne работиха и по албума "Black Dog Barking" от 2013 година.
Любопитна подробност от записите е, че „Here She Comes“ се появява на фона на истинска тропическа буря, приближила Music Farm Studio в Байрън Бей, Австралия, докато групата работи по албума. Бурята намира отражение и в текста на песента, чуйте чрез плейъра по-долу: