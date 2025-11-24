Airbourne обявиха новия си албум с писмо до Леми Килмистър

Австралийската хард рок група Airbourne ще издаде новия си, едноименен албум „Airbourne“ на 28 август чрез Spinefarm. Паралелно с анонса бандата представи и официалното видео към актуалния сингъл „Alive After Death (Last Plane Out)“.Това е първи нов материал на бандата след „Boneshaker“ (2019).

Заедно с новината вече е факт и първият сингъл „Alive After Death (Last Plane Out)“, а зад него стои не просто песен, а идея, която върви през целия албум рокът не умира, докато има кой да го държи жив.

Най-интересното около проекта обаче идва от фронтмена Джоел О'Кийфи, който разказва за албума чрез писмо, адресирано до покойния Леми Килмистър. В него си спомня за съветите, които Леми им е дал преди години – да стоят настрана от излишния шум в индустрията и да правят музика, която първо харесват те самите.

„Пич, направихме го“, пише Джоел. И допълва, че работата по албума е отнела години – писане, пренаписване, изхвърляне на идеи и започване отначало, докато не остане само най-доброто.

В процеса се включват и редица добре познати имена, сред тях са Мут Ленг и Брайън Адамс, които са съавтори на част от песните, както и продуцентът Брайън Хоус, с когото Airbourne работиха и по албума "Black Dog BArking" (2013)

„Събрахме смелост и го пуснахме на роудитата… и познай какво – харесаха го! Най-после! Само 20 години ни отне“, казва Джоел с типичното за бандата чувство за хумор. Писмото завършва така, както и звучи новият сингъл – като обещание: Airbourne ще държат духа на Леми жив.

„Airbourne“ съдържание:

1. Gutsy

2. Alive After Death (Last Plane Out)

3. Here She Comes

4. Kid In A Candy Store

5. Sky High

6. Who Put The Rhythm In You?

7. Christmas Bonus

8. Last Man Standing

9. Rock ’N’ Roll Ya

10. Bogotá

11. Hell’s Got No Vacancy

12. Send Me To Rock ’N’ Roll Heaven