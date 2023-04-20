Airbourne с нов коледен сингъл „Christmas Bonus“

След завръщането си по-рано тази година с „Gutsy“, първата им нова песен от шест години насам, австралийските рок зверове Airbourne продължават с изненадите. По-малко от 40 дни преди Коледа, бандата пусна чисто нов празничен сингъл, озаглавен „Christmas Bonus“.

Парчето носи типичната за Airbourne енергия, а в текста има и намигване към първия филм "Умирай трудно" – „най-гръмкия коледен екшън“, както често го наричат феновете. Или както казват самите Airbourne: „Yippee-ki-yay… Весела Коледа!“

Фронтменът Джоел О’Кийф споделя, че още като дете не харесвал класическите коледни песни и предпочитал AC/DC и Black Sabbath. Когато за първи път чува „Mistress For Christmas“ от The Razor’s Edge на AC/DC, разбира, че празниците и рокендролът могат да вървят ръка за ръка.

„Коледа е перфектното време за рок! Нека всички се забавляваме около елхата – с яки рифове и студена бира,“ казва той.