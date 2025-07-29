Within Temptation и Smash Into Pieces с видеоклип към „Somebody Like You“

Нидерландската симфоник метъл група Within Temptation и Smash Into Pieces представиха съвместния си сингъл „Somebody Like You“ на 9 януари.

Песента среща два различни, но съвместими свята – симфоничната дълбочина и разказвателния стил на Within Temptation, и съвременния, драматичен почерк на Smash Into Pieces. Вместо да се надпреварват, двете групи се срещат в емоционалния център на песента, резултатът от което е трак със силно въздействие, искреност и дълготраен отзвук.

Фронтдамата на Within Temptation Шарън ден Адел споделя:

„Много се вълнуваме, че издаваме ‘Somebody Like You’ заедно със Smash Into Pieces. Познаваме се отдавна и сме били на турне заедно. Това е идеалната песен, с която най-накрая да обединим сили. Добавянето на оркестър беше като малко пътуване назад във времето за нас, но същевременно се вписа перфектно в по-модерното рок звучене. Гордеем се с това, в което се превърна песента, и сме благодарни за това сътрудничество.“

От Smash Into Pieces допълват:

„Преди 18 години започнахме пътя си с една проста цел – чрез музиката да помагаме на хората да открият своя вътрешен двигател и да следват мечтите си. Днес споделяме песен с група, която ни е вдъхновявала, с която сме преживели някои от най-трудните и най-великите моменти на живо, и която е помогнала да оформи нашия звук. За хората, които ни променят завинаги и ни носят през най-мрачните ни моменти – това е ‘Somebody Like You’.“