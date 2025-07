Гледайте новото видео на Lord Of The Lost и Within Temptation

След премиерата на емоционалния си съвместен сингъл “Light Can Only Shine In The Darkness” миналата седмица, Lord Of The Lost и Within Temptation представиха и официален видеоклип към песента. Сингълът е част от предстоящия албум на Lord Of The Lost — "OPVS NOIR Vol. 1", който ще излезе на 8 август 2025 г. чрез Napalm Records.

Фронтменът Крис Хармс коментира:

„Малко след последния концерт от турнето на Iron Maiden през 2022 г., където участвахме заедно с Within Temptation, се зароди идеята за "Light Can Only Shine In The Darkness". Искахме да създадем хибрид между двете групи, който в крайна сметка се превърна в дует между мен и Шарън. За мен това е сбъдната мечта – дует с Шарън беше на върха на списъка ми с желания повече от десетилетие.“