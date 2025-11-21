Uriah Heep за последен път в България

Легендарните Uriah Heep, водени от Mick Box, идват за последен концерт в България на 6 ноември в „Арена 8888“ София. Събитието е част от турнето „The Magician’s Farewell“, с което групата отбелязва 55 години рок история и слага край на своята концертна кариера.

Известни със своите силни лайвове и емблематични хитове, Uriah Heep са сред бандите, които оформят звученето на британския хард рок, както и на ранния хеви метъл и прогресив рок.

Сред британските рок институции като Black Sabbath и Jethro Tull, които вече не са активни, днес остават малко имена като Deep Purple, Yes и Uriah Heep, които продължават да поддържат традицията на класическия прогресивен хард рок от края на 60-те и началото на 70-те.

Заедно с Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple, Uriah Heep допринасят за създаването на характерния британски хеви метъл стил още с дебютния си албум „Very ’Eavy, Very ’Umble“. Той поставя основите на звучене, което доминира през 70-те години и продължава да се развива и през следващото десетилетие.

С песни като „Gypsy“, „Bird of Prey“ и „Walking in Your Shadow“, групата бързо набира популярност както във Великобритания, така и в САЩ. Успехът им достига своя връх с албумите „Demons and Wizards“, „The Magician’s Birthday“ и „Sweet Freedom“, които влизат в Топ 40 на Billboard и получават златен статус.

В дискографията си Uriah Heep имат 25 студийни албума, както и множество концертни записи и компилации. С над 40 милиона продадени копия по света и повече от 4000 концерта, групата се утвърждава като глобално име, изградено с постоянство и активна концертна дейност.

Дори десетилетия след създаването си, Uriah Heep продължават да бъдат активни – както на сцена, така и в студиото. Те запазват връзката си с феновете, като съчетават класическия си звук с нови идеи и редовни издания.

Билетите за концерта влизат в продажба този петък, 17 април, в мрежата на Eventim. За феновете ще бъдат налични и ограничен брой VIP пакети за среща с групата.

Последният концерт на Uriah Heep в България ще бъде на 6 ноември в „Арена 8888“ София – финална среща с една от емблемите на класическия рок.