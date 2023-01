Uriah Heep с нов сингъл "Hurricane"

Хард рок ветераните Uriah Heep ще издадат своя 25-и студиен албум "Chaos & Colour" утре (27 януари), чрез Silver Lining Music.

По-долу можете да чуете най-новия сингъл от предстоящата творба - "Hurricane". Барабанистът на Uriah Heep и съавтор на песента Ръсел Гилбрук, коментира: „Саймън [Пинто] и аз написахме песента за това как нашите предци са гледали на бурите и как те могат да се тълкуват като послания от Боговете… Тяхната сила е страхотна и е огромно вдъхновение за разтърсваща песен!“

„Музиката и текстът са от първостепенно значение за мен… Преди мразех онези видеоклипове на MTV от 80-те за милиони долари, тъй като създаваха такъв визуален образ, че всички стимули за въображение бяха загубени, защото не трябваше да мислиш. Мисля, че силата на музиката и текстовете са, че въздействат по определени начин на определени хора."

"Chaos & Colour" е 25-и студиен албум на британските хард рок легенди. Дискът е записан в Chapel Studios в Лондон с продуцента Джей Ръстон. Предишният албум на Uriah Heep "Living The Dream" излезе през септември 2018 година.

"Chaos & Colour" съдържание:

1. Save Me Tonight

2. Silver Sunlight

3. Hail The Sunrise

4. Age Of Changes*

5. Hurricane

6. One Nation, One Sun

7. Golden Light

8. You'll Never Be Alone

9. Fly Like An Eagle

10. Freedom To Be Free

11. Closer To Your Dreams*

12. Save Me Tonight (Demo)**