Typhus и Shadowmass с още един концерт в България – ще свирят и в Пловдив

Гръцките хеви/траш метъл формации Typhus и Shadowmass добавят още една дата към българското си гостуване и ще представят новия си материал не само в София, но и в Пловдив.

Освен вече обявения концерт в столицата на 31 януари (събота) в клуб Live & Loud, двете групи ще се качат на сцената и в Пловдив. Шоуто в Града под тепетата ще се състои на 1 февруари (неделя) в клуб Under City, добре познато място за метъл феновете в града.

За пловдивската дата като съпорт банда се включват местните Loners on the Hill. В София подгряващите групи вече са известни – това са Mass Confusion, известни със суровия си траш и директната комуникация с публиката, както и Threat, от които се очаква да представят нови парчета от предстоящия си албум, наред с вече познатия дебют „Warped Reality“.

Typhus издадоха втория си студиен албум „Fate Weaver“ преди три месеца, а новият албум на Shadowmass, озаглавен „Wastelands“, предстои да излезе след броени дни. Звукът на Shadowmass съчетава мелодични елементи със спийд и блек траш влияния от края на 80-те, благодарение на което групата бързо зае своето място в гръцкия метъл ъндърграунд.

Албумът „Wastelands“ ще излезе на 17 януари 2026 г. чрез Floga Records. Само седмици след официалната премиера българската публика ще има възможност да чуе новия материал на живо.

Typhus са известни с характерния си микс от класически хеви метъл, пауър и траш, който придава на концертите им едновременно интензивен и забавен характер. Според самите музиканти 2025 година е най-продуктивната в историята на групата – излизането на „Fate Weaver“ чрез Sleaszy Rider Records, първото им европейско турне като хедлайнер, концерти в Малта, Атина, Солун и Ираклион, както и участие на Rockwave Festival заедно с King Diamond и Paradise Lost.