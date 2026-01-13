Shadowmass пуснаха видеоклип към сингъла "Purge And The Savage Preacher"

Shadowmass, които идват за два концерта в България тази събота и неделя, представиха официален видеоклип към сингъла „Purge And The Savage Preacher“. Песента е част от излезлия преди броени дни нов албум на групата "Wastelands".

Видеото е заснето по време на живо изпълнение и улавя суровата сценична енергия на групата:

„Purge And The Savage Preacher“ е първата песен в съдържанието на албума "Wastelands" и задава тона в новата посока на бандата - технични китарни рифове повлияни от Bay Area thrash сцената, съчетани с епични припеви и мрачната атмосфера на гръцкия блек метъл.

Гръцкото трио обещава енергично и първично шоу на концертите си у нас – на 31 януари в София и на 1 февруари в Пловдив. Както вече е известно, Shadowmass ще излязат на сцената заедно със сънародниците си Typhus.