Twisted Sister отменят световното си турне заради здравословни проблеми на Дий Снайдер

Twisted Sister отменят планираното си световно турне по повод 50-годишнината на групата заради здравословни проблеми на вокалиста Дий Снайдер. Това означава, че формацията няма да се появи и на сцената на Midalidare Rock In The Wine Valley, където трябваше да бъде сред хедлайнерите през лятото на 2026 г.

От мениджмънта на групата съобщават, че поредица от медицински проблеми налагат отмяната на всички концерти, започващи на 25 април в Бразилия и планирани да продължат през летния сезон. По думите им бъдещето на Twisted Sister ще бъде обсъждано и уточнено през следващите седмици.

В лично изявление Дий Снайдер споделя, че дългогодишните му, изключително интензивни сценични изяви са се отразили сериозно както на физическото, така и на психическото му състояние. Той разкрива, че страда от дегенеративен артрит и през годините е претърпял няколко операции, за да може да продължи да се изявява на сцена. В допълнение, наскоро е установено, че натоварването се е отразило и на сърдечното му здраве.

„Не познавам друг начин да правя рок. Идеята да забавя темпото е неприемлива за мен. По-скоро бих се оттеглил, отколкото да бъда сянка на предишното си аз“, споделя Снайдер, допълвайки, че е достигнал момент, в който трябва да признае собствените си граници.

Организаторите на Midalidare Rock In The Wine Valley изразиха подкрепата си към музиканта и съобщиха, че вече работят по намирането на нов хедлайнер, който да замести Twisted Sister. Фестивалът ще се проведе между 10 и 12 юли 2026 г.

След обявяването на новия хедлайнер, притежателите на еднодневни билети ще разполагат с едномесечен срок, в който да ги върнат от мястото на закупуване или да ги запазят без необходимост от презаверяване.

Билетите за Midalidare Rock In The Wine Valley са в продажба в мрежата на Eventim.

Деца до 12 години влизат без билет.