Дий Снайдер: „Не съм на смъртно легло“

Фронтменът на Twisted Sister Дий Снайдер категорично отрече слуховете, че е „на смъртно легло“, след като групата беше принудена да отмени планираното си турне по случай 50-годишнината заради негови здравословни проблеми.

70-годишният певец по-рано този месец съобщи, че напуска състава с незабавен ефект заради „поредица от предизвикателства“. От официалния сайт на групата уточниха, че Снайдер се бори с дегенеративен артрит, който през годините е наложил няколко медицински процедури.

В последното издание на своето радиопредаване House Of Hair той направи допълнително изявление:

„Не умирам! Не и сега. Да, всички умираме, но не веднага. След обявяването на отмяната на турнето заради здравословни причини – проблеми със сърцето, артрит и други – слуховете тръгнаха в различни посоки. Не съм на смъртно легло. Просто не мога да правя това, което правех на 20, 30, 40, 50 и дори 60 години. Иначе съм жив и здрав. Наслаждавам се на живота.“

Снайдер допълни, че ще продължи да води радиопредаването си, да пише и да режисира, но няма да се връща на турне в близко бъдеще.

„Няма да ме видите на сцената да се раздавам както преди, защото това ще ме съсипе. Затова трябваше да се оттегля от Twisted Sister и да отменим турнето. Извинявам се за това. Благодаря за любовта, грижата и притеснението. Подкрепата беше невероятна. Добре съм, просто вече не мога да правя тези неща.“

Той обясни още, че не иска публиката да го вижда в по-слаба форма от тази, с която го помни:

„Искам да ви оставя със спомена за страхотните концерти. Не и да стоя там по начин, който не отговаря на очакванията ви. Имам още много живот пред себе си. Баща ми е на 95 и още е в отлична форма, така че очаквам да съм тук още дълго.“

Twisted Sister се оттеглиха от активни турнета през 2016 г., но миналия септември обявиха завръщане със световно турне по повод 50-годишнината си. Част от програмата беше участие като хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley през юли.