Трибют на Nirvana идва в София през ноември

Европейската трибют банда Marigold Box ще гостува за първи път в България. Концертът ще се състои на 6 ноември в клуб Live & Loud в София.

Групата е създадена в Бергамо, Италия, и през последните години си изгражда репутация на една от най-уважаваните трибют формации на Nirvana в Европа. В центъра на вниманието е вокалистът и китарист Лука Уорм, чийто глас често е сравняван с този на Кърт Кобейн. Извън Marigold Box той е познат и като част от проекта Animatronic заедно с Лука Ферари от италианската група Verdena.

Гостуването в София е част от европейското турне „Endless, Nameless“ 2025/2026, което преминава през повече от 15 държави. В програмата са включени песни от всички основни периоди на Nirvana – от суровото звучене на „Bleach“, през класиките от „Nevermind“, до композиции от последния студиен албум „In Utero“.

Организаторите описват Marigold Box като група, която не разчита на костюми и външни имитации, а се стреми да пресъздаде духа и енергията на музиката на Nirvana по възможно най-автентичния начин.

Подгряваща група за концерта ще бъдат софиянците Nonsense. Бандата изпълнява авторска музика, вдъхновена от гръндж, алтернативен рок и модерно китарно звучене, и вече има зад гърба си участия на клубни сцени и фестивали в цялата страна.

Концертът на Marigold Box и Nonsense е на 6 ноември в клуб Live & Loud в София.