Тома с ново парче и предстоящ албум до края на годината

След поредица от успешни летни концерти и с изцяло обновен състав на бандата си, Тома представя новия си сингъл „Аз съм“ – силен, директен и зареден с енергия. Песента е продуцирана отново от Sound Space Ltd., с които Тома работи и по предишни проекти.

„Аз съм“ е вдъхновена от теми като предателството, фалшивите приятелства и лицемерието – лични преживявания, пречупени през музикалната визия на Тома и Румен Гайдев – Гаро, с когото заедно създават и музиката, и текста на парчето. Това е песен за вътрешната борба, за пътя към себе си и цената, която плащаме, за да останем верни на онова, в което вярваме.

Музикално „Аз съм“ впечатлява с мощни китарни рифове, емоционални вокали, напомнящи за Стивън Тайлър, и психеделични пиана, които внасят тъмно, кинематографично усещане. В записите участват Мирослав Иванов (китара) и Александър Обретенов (бас), а за програмингa отговаря Иван Шопов. Миксът и мастърингът са дело на Георги Станев – Гого.

Сингълът отбелязва важен момент в кариерата на Тома и поставя началото на нова творческа глава, която ще бъде ознаменувана с дългоочакван албум, планиран за издаване до края на годината.