Томас Раджи от Måneskin обединява рок звезди в дебютния си албум "Masquerade"

Китаристът на световноизвестната италианска рок група Måneskin – Томас Раджи, обяви своя първи соло проект, озаглавен "Masquerade". Албумът е продуциран от Том Морело (Rage Against The Machine) и ще излезе на 5 декември 2025 г.

Съставен от осем парчета, "Masquerade" събира впечатляващ списък от гости от различни поколения и стилове – Том Морело, Beck, Ник Кестер (Jet), Алекс Капранос (Franz Ferdinand), Maxim (The Prodigy), Хама Окамото, Сърджио Пицорно (Kasabian), Чад Смит (Red Hot Chili Peppers), Мат Сорум (Guns N’ Roses), Люк Спилър (The Struts) и Upsahl.

Албумът е представен като празник на свободата и сътрудничеството – среща между музиканти, които споделят страстта си към рока без ограничения и правила.

„Този албум е вдъхновен от желанието ми да споделя историята си чрез музика и да експериментирам. Всичко започна естествено – Том Морело ме покани няколко пъти на свои участия, и така се роди идеята да продуцира проекта. Да видя толкова музиканти, които се обединяват от любовта към музиката, е нещо незабравимо. Това ми напомни да следвам инстинкта си и да творя без граници,“ споделя Томас Раджи.

Според Раджи, "Masquerade" символизира единството на музиката и служи като мост между поколения и жанрове.

"Masquerade"

1. Getcha! - with Nic Cester & Chad Smith & Tom Morello

2. Keep The Pack - with Matt Sorum & Tom Morello

3. Lucy - with Upsahl & Hama Okamoto & Chad Smith

4. Cat Got Your Tongue - with Sergio Pizzorno

5. For Nothing - with Matt Sorum

6. You Spin Me Round (Like A Record) - with Alex Kapranos

7. The Ritz - with Luke Spiller

8. Fallaway - with Maxim