Том Морело обяви нов албум и сподели песента „Date Night“

Том Морело обяви новия си албум „Everyone Gets Everything They Want“, който ще излезе на 25 септември чрез Mom + Pop Music. Това е първият му солов албум с изцяло към рок звученето.
Заедно с новината китаристът представи и сингъла „Date Night“. Песента разказва истинската история на Трюс и Фреди Оверстеген и Хани Схафт, три млади нидерландки, участвали в съпротивата срещу нацистката окупация по време на Втората световна война.
Те изпълняват различни задачи за съпротивата, пренасят оръжия, участват в саботажи и помагат на преследвани еврейски деца. Трюс, Фреди и Хани участват и във въоръжени акции срещу нацисти и колаборационисти. Хани Схафт е заловена и екзекутирана през 1945 година.
Основният риф в „Date Night“ е написан от Роман Морело, 15-годишния син на Том. Роман има авторски принос в общо пет песни от предстоящия албум.
„Правя антирасистки песни за антирасисти. Правя антифашистки песни за антифашисти. И правя антинацистки песни за хора, които са против нацизма. „Date Night“ всъщност задава въпроса: „На чия страна си?“, казва Морело.
В "Everyone Gets Everything They Want" участват още Серж Танкян, Kneecap и Beartooth. По-рано Морело представи и песента „Adjourn It“, записана със Серж Танкян и Роман Морело.
"Everyone Gets Everything They Want" съдържание:
1. Beth From Electronics
2. Everyone Gets Everything They Want
3. Adjourn It (feat. Serj Tankian & Roman Morello)
4. I Am Not Yours To Command
5. Soldier In The Army Of Love
6. Unconquered (feat. Kneecap)
7. Date Night
8. The Last Rung On The Ladder
9. Everything Burns (feat. Beartooth)
10. Pretend You Remember Me
11. Untethered
12. They Can't Kill Us All