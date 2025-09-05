Том Морело и Серж Танкян с общ сингъл в края на май

Том Морело обяви новия си сингъл „ADJOURN IT“, който ще излезе на 29 май. В песента участват Серж Танкян и 15-годишният син на китариста – Роман Морело.

Според Морело парчето е вдъхновено от теми като отношението към имигрантите и надигащите се крайни идеологии, а самият музикант го определя като „песен за свободата“ с тежки рифове и послание за справедливост и равенство.

Новината беше обявена от Морело в социалните мрежи заедно със снимка на тримата музиканти.

Том Морело е добре познат не само с работата си в Rage Against The Machine, но и с активната си обществена позиция през последните години, включително участия в благотворителни концерти и кампании в подкрепа на имигрантски общности.

„ADJOURN IT“ ще бъде достъпен на 29 май във всички основни стрийминг платформи.