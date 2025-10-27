Tinariwen се завръщат в София през 2026 с новото си турне The Hoggar Tour

След изключителния успех на първия си концерт у нас през 2024 г., носителите на „Грами“ и пионери на пустинния блус Tinariwen се завръщат в България. На 15 май 2026 г. туарегският колектив от Северно Мали ще излезе отново на сцената на Зала 3 в Националния дворец на културата в рамките на световното си турне The Hoggar Tour – вдъхновено от величествения планински масив Хогар в централната част на Сахара.

Със своите традиционни пустинни роби и тюрбани, Tinariwen са създателите на уникалния стил desert blues – музика, която самите те наричат assouf („тъга“, „носталгия“). Родени в суровите пейзажи на Сахара и белязани от граждански конфликти, членовете на групата заменят оръжията си с китари след участието си в туарегското въстание през 90-те. Техните хипнотични китарни рифове, дълбоки вокали и ритмични ръкопляскания се превръщат в символ на съпротива, идентичност и свободен дух.

През последните две десетилетия Tinariwen обикалят целия свят и се превръщат в едни от най-влиятелните африкански артисти на глобалната сцена. Те са чести гости на фестивали като Glastonbury, Coachella и Roskilde, а сред почитателите им са Robert Plant, Carlos Santana, Thom Yorke, Bono, Warren Ellis, Mark Lanegan, Kurt Vile и Josh Klinghoffer. Албумът им “Tassili” (2011) печели „Грами“ за най-добър Global Music запис, а последният им проект “Amatssou” (2023), продуциран от Daniel Lanois и записан в студиото на Jack White, затвърждава репутацията им на автентичен глас на Сахара.

Първото гостуване на Tinariwen в София през 2024 г. по покана на Fest Team предизвика истински фурор – препълнена зала, магнетична атмосфера и незабравимо преживяване. През май 2026 г. българската публика отново ще има възможност да се потопи в звука на пустинята и да усети живо това неповторимо съчетание от традиция, бунт и поезия.

Билетите за концерта стартират от 66 лв. и влизат в продажба тази седмица:

29 октомври (сряда) от 10:00 ч. – предварителна продажба за фен клуба на групата

30 октомври (четвъртък) от 10:00 ч. – за членовете на Fest Club

31 октомври (петък) от 10:00 ч. – за всички останали фенове