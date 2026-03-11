Tickle the Sage представят новия си сингъл „Time Between“ с концерт на 23 май

Tickle the Sage се завръщат в Mixtape 5 за самостоятелен концерт на 23 май, на който ще представят песни от дебютния си албум "Journey", новия сингъл „Time Between“ и още неиздаван материал.

Новата песен „Time Between“ излиза ден по-рано – на 22 май. От групата я описват като комбинация от „космическа меланхолия“, тежки рифове и динамично развитие, а концертът в Mixtape 5 ще бъде първата ѝ поява на живо пред публика.

Вечерта ще бъде разделена в два сета, като освен композиции от "Journey", Tickle the Sage ще загатнат и за нови посоки в звученето си с няколко съвсем нови парчета.

Създадена през 2022 г., групата постепенно се утвърждава на българската алтернативна сцена с микс от психеделик, стоунър и прогресив рок. Само за последните две години бандата издаде дебютен албум, реализира самостоятелно видеоклиповете си и свири с международни имена като Baba Zula, King Buffalo и Planet of Zeus.

"Journey" вече привлече внимание и извън България. Българската музикална асоциация включи албума в своя „Рокобзор“ за 2025 г., а канадското издание Profil Prog го оцени с 8.1/10, подчертавайки умелото съчетание между ефирност, тежест и етно/трайбъл елементи. Испанското Dirty Rock Magazine също отличи албума като „цялостно звуково пътешествие“ с непредвидима динамика и силно китарно взаимодействие.

На 23 май Tickle the Sage обещават именно това усещане да бъде пренесено и на сцената – с дълги атмосферични пасажи, тежки рифове и характерната им психеделична енергия на живо.