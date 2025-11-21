Three Days Grace пуснаха видео към “Don’t Wanna Go Home Tonight”

Канадската група Three Days Grace пуснаха официално видео към “Don’t Wanna Go Home Tonight” един от синглите от последния си албум “Alienation”. Клипът е режисиран от Мат Барнс.

“Alienation” излезе през август 2025 г. и отбеляза завръщането на оригиналния вокалист Адам Гонтие, който отново дели вокалите с Мат Уолст. В настоящия състав на групата са още Нийл Сандерсън и Бари Сток.

В интервю за Metal Talk Мат Уолст разказва, че “Don’t Wanna Go Home Tonight” връща усещането за безгрижните години:

„Напомня ми за времето, когато бях по-млад и нямах толкова притеснения и отговорности. Не мислиш толкова за утрешния ден, а просто живееш в момента. Като дете си много по-свободен.“

Той допълва, че песните на Three Days Grace винаги идват от лични преживявания или неща, които музикантите виждат около себе си:

„Пишем за нещата, през които преминаваме, и мисля, че точно затова хората се разпознават в музиката ни. Това е нещо като терапия.“

“Alienation” включва 12 композиции и според групата поставя началото на нов период, който съчетава познатото звучене на Three Days Grace с нова енергия и различен подход към песните.