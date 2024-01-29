This Burning Day ще открият концерта на Cavalera в София

Българската група This Burning Day ще открие концерта на Cavalera - CHAOS A.D. MMXXVI на 13 юли в клуб Маймунарника в София.

Създадени през 2011 г. в София, This Burning Day са сред първите банди, които популяризират метълкор звученето у нас. През годините групата свири на фестивали като Spirit of Burgas, Hills of Rock и September Sun, а през 2024 г. беше избрана за съпорт на As I Lay Dying при гостуването на американците в София. Преди това музикантите откриха и първия концерт на The Devil Wears Prada в България.

В дискографията на бандата влизат шест сингъла, EP-то „Elemental“ и албумът „Our Heart“.

Интересен момент в историята на групата е участието ѝ във филма „Death Race: Beyond Anarchy“. Две песни от EP-то „Elemental“ намират място в саундтрака на продукцията, а музикантите се появяват и на екрана като изпълнители на собствената си музика.

На 13 юли This Burning Day ще дадат начало на вечерта, преди на сцената да излязат Макс и Игор Кавалера. Турнето Cavalera - CHAOS A.D. MMXXVI е посветено на един от най-влиятелните метъл албуми на 90-те години – „Chaos A.D.“ на Sepultura.