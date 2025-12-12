The Mahones свирят тази вечер в София

Ирландско-канадската келтик пънк група The Mahones ще изнесе концерт тази вечер, 23 февруари, в столичния клуб Mixtape 5. Събитието е част от турнето St. Patrick’s 35th Anniversary Tour, с което бандата отбелязва 35 години от създаването си.

Поради засиления интерес концертът ще се проведе в голямата зала на Mixtape 5, вместо първоначално обявената B-Side сцена.

График на вечерта:

18:50 — Отваряне на врати

19:20 — Monica Mendoza

20:00 — The Mercenaries

21:00 — The Mahones

Билети ще се продават и на място преди началото на концерта.

Основана през 1990 г. в Деня на Свети Патрик, групата започва от ирландските пъбове в Канада и постепенно се превръща в едно от разпознаваемите имена на световната келтик пънк сцена. Музиката им комбинира пънк енергия с традиционни ирландски мотиви и е повлияна от групи като The Pogues, Flogging Molly, Dropkick Murphys, както и от The Clash и Ramones.

В дискографията им присъстват албуми като „The Hunger & The Fight“, „Angels & Devils“ и „A Great Night On The Lash“, а техни песни звучат и във филми, включително в отличения с „Оскар“ The Fighter.