The Mahones с концерт в София на 23 февруари 2026

Ирландските келтик пънк пионери The Mahones ще се завърнат в София с концерт на 23 февруари 2026 г. в столичния клуб Mixtape 5. Събитието е част от специалното им турне St. Patrick’s 35th Anniversary Tour, с което групата отбелязва 35 години от създаването си.

Основани през 1990 г. именно в Деня на Свети Патрик, The Mahones започват своя път от малките ирландски пъбове в Канада, за да се превърнат в едно от емблематичните имена на световната келтик пънк сцена. Музиката им съчетава хардкор пънк енергия с традиционни ирландски мотиви, като влиянията варират от The Pogues, Flogging Molly и Dropkick Murphys до класическата пънк естетика на The Clash и Ramones.

В рамките на повече от три десетилетия активна кариера The Mahones издават редица студийни и концертни албуми, сред които "The Hunger & The Fight",

"Angels & Devils" и "A Great Night On The Lash". Техни песни намират място и в киното и телевизията, включително във филма „The Fighter“ (2010), отличен с награда „Оскар“.

Специални гости на концерта в София ще бъдат The Mercenaries и Monica Mendoza, които ще подгреят публиката.

Билети за събитието вече са в продажба в мрежите на bilet.bg и epaygo.bg. Цената на Early Bird билетите е 40 лв., след което ще се повиши на 45 лв., а в деня на концерта – 50 лв.